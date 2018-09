Clamorosa rimonta del Dortmund: da 0-2 a 4-2 sul Leverkusen, è primo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Clamorosa rimonta conquistata dal Borussia Dortmund che ha battuto 4-2 il Bayer Leverkusen conquistando il primo posto in classifica. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 9' con Tah e hanno raddoppiato al 39' con Weiser. Nella ripresa però i gialloneri si sono scatenati e prima hanno pareggiato con le reti di Larsen e Reus e nel finale hanno rimontato con la doppietta di Paco Alcacer. Con questa splendida vittoria il Dortmund vola in testa alla classifica a 14 punti e supera il Bayern, sconfitto ieri a Berlino mentre il Leverkusen resta a quota 6 punti.

Questo il programma completo del sesto turno di Bundes:

28/09 20:30 Hertha Berlino-Bayern Monaco 2-0

29/09 15:30 Hoffenheim-RB Lipsia 1-2

29/09 15:30 Norimberga-F.Dusseldorf 3-0

29/09 15:30 Schalke 04-Magonza 1-0

29/09 15:30 Stoccarda-Werder Brema 2-1

29/09 15:30 Wolfsburg-B. Monchengladbach 2-2

29/09 18:30 B. Leverkusen-B. Dortmund 2-4

30/09 15:30 Eintracht Francoforte-Hannover

30/09 18:00 Augusta-Friburgo