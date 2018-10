Clamoroso a Manchester: da 0-2 a 3-2: Newcastle ko, Mourinho salvo?

© foto di Imago/Image Sport

Clamorosa vittoria conquistata dal Manchester United che all'Old Trafford sotto di due reti contro il Newcastle, ha ribaltato la gara nella ripresa vincendola alla fine per 3-2. Atmosfera surreale al Teatro dei Sogni che nel primo tempo sembra lo scenario che sta anticipando l'esonero di José Mourinho, fortemente in bilico e quasi spacciato dopo che il Newcastle in dieci minuti era già avanti di due reti grazie a Kenedy e Yoshinori Muto. Ma a Manchester sono abituati a queste tipo di rimonte e nella ripresa, grazie ad un pubblico fantastico, che ha supportato i Red Devils anche quando erano in svantaggio, lo United ha rimontato con i gol di Mata, Martial e Sanchez al 90'. Con questo successo i Red Devils allentano momentaneamente la pressione sullo Special One e salgono a 13 punti in classifica mentre il Newcastle, per 70 minuti ad un passo dalla prima vittoria in campionato, resta a quota 2.

Questo il programma dell'ottavo turno di Premier League:

05.10 21:00 Brighton-West Ham 1-0

06.10 16:00 Burnley-Huddersfield 1-1

06.10 16:00 Crystal Palace-Wolves 0-1

06.10 16:00 Leicester-Everton 1-2

06.10 16:00 Tottenham-Cardiff 1-0

06.10 16:00 Watford-Bournemouth 0-4

06.10 18:30 Manchester Utd-Newcastle 3-2

07.10 13:00 Fulham-Arsenal

07.10 15:15 Southampton-Chelsea

07.10 17:30 Liverpool-Manchester City