Clamoroso al Molineux: il Wolverhampton ferma il City sull'1-1

© foto di Imago/Image Sport

Clamoroso al Molineux Stadium. Il Wolverhampton sfiora l'impresa e, dopo esser passato in vantaggio, pareggia contro i campioni d'Inghilterra del Manchester City. Un'ottima gara quella della formazione di Nuno Espirito Santo, in rete con il centrale Willy Boly al 57'. Guardiola toglie un deludente Bernardo Silva mettendo in campo Gabriel Jesus ma il pari, al 69', ha la firma di Aymeric Laporte. Forcing finale dei Citizens e ripartenze degli Wolves, c'è spazio anche per una traversa su punizione di Aguero al 94' ma nessuna delle due formazioni riesce a segnare e la gara termina 1-1.