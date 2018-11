Clamoroso dalla Spagna: il PSG libererà Neymar in cambio di 200 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Spagna si continua a parlare del futuro di Neymar. Secondo betevé il fenomeno brasiliano avrebbe concordato col PSG, club proprietario del cartellino, la sua cessione in estate. E le opzioni per il suo futuro sarebbero sostanzialmente due: la prima vede un ritorno al Barcellona nel caso in cui i blaugrana decidessero di riaccogliere il giocatore dopo il burrascoso addio di due anni fa. La secondo lo lega al Real Madrid, club che in estate ha annunciato una massiccia campagna di rafforzamento. Per convincere il PSG a lasciarlo partire, si legge, serviranno 200 milioni di euro.