Clamoroso in Germania: tocca la palla mentre si scalda, il VAR dà rigore

© foto di Imago/Image Sport

Nella serata di ieri è accaduto un episodio piuttosto unico, e per certi versi anche clamoroso in Zweite Bundesliga, secondo livello del calcio tedesco. Durante la partita tra Holstein Kiel e Bochum, anticipo del venerdì, è stato fischiato un calcio di rigore a favore della squadra per un motivo abbastanza incredibile: il tocco di un giocatore di casa che si stava scaldando poco dietro la propria porta, il centrocampista Michael Ewerbein, nel fermare un tiro sbilenco di un avversario, Ganvoula, che si stava perdendo a lato. Il problema è che Ewerbein ha toccato la sfera appena prima che varcasse la linea di fondo, per di più in piena area di rigore. Una situazione che ha insospettito il VAR, accortosi dell'incredibile ingenuità, il quale a quel punto l'ha fatto notare all'arbitro. E alla fine è stato assegnato il tiro dal dischetto, poi trasformato dallo stesso Ganvoula per il momentaneo pareggio ospite. Per fortuna di Ewerbein, alla fine l'Holstein Kiel ha vinto 2-1. Sbagliando, tra le altre cose, anche un calcio di rigore.