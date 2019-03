© foto di Simone Bernabei

Il The Sun, nella sua edizione odierna, lancia la bomba. Entro pochi giorni il Manchester City sarà punito dalla UEFA con uno stop per due sessioni di mercato. Alle spalle di questa decisione c'è la 'solita' violazione delle norme che regolano il trasferimento dei minori, come già successo a Barcellona e Chelsea, solo per citare i casi più famosi. "Sin City", il gioco di parole proposto dal tabloid in prima pagina.