Clamoroso Mundo Deportivo: "Neymar chiede al Barça di tornare"

© foto di Lazzerini

Clamorosa e per certi versi impensabile notizia lanciata questa mattina dal Mundo Deportivo in prima pagina: "Neymar pide volver", ovvero "Neymar chiede di tornare". Prima dell'infortunio, si legge, il brasiliano ha parlato con i suoi ex compagni e pure coi dirigenti per sondare la strada di un suo possibile ritorno al Camp Nou. Inoltre, avrebbe ammesso il proprio errore nell'aver scelto il PSG e proprio per questo starebbe lavorando al rientro in blaugrana nell'estate del 2019.