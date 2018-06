Clamoroso Neymar: secondo Marca è stato offerto al Barcellona

© foto di Insidefoto/Image Sport

Clamoroso retroscena di mercato riportato questa mattina dal sito di Marca. Una persona molto vicina a Neymar nel corso delle ultime settimane avrebbe contattato il Barcellona per proporre il ritorno di Neymar Jr. dopo una sola stagione dall'addio dai blaugrana. Per il Barça l'operazione a livello economico sarebbe complicatissima, ma la possibile pressione degli ex compagni del brasiliano sul presidente Bartomeu, potrebber cambiare gli scenari dopo il termine del Mondiale. Un ritorno che sconvolgerebbe un'altra volta il mercato internazionale dopo il super investimento effettuato dal PSG solo l'estate scorsa.