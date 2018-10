Clamoroso Real: per Cadena SER è forte l'idea Ibrahimovic

Juve-Marcelo, Perez non digerisce la richiesta d'addio del brasiliano

Malagò: "Gravina nome unico, ci sarà compattezza come auspicato"

Le pagelle di Icardi: ha sempre ragione. Gol per la stagione

Juve, Pjanic: "Napoli gioca bene. Ma se non vinci hai perso tempo"

Le pagelle di Vecino: pennellata d'autore per decidere il derby

Le pagelle di Donnarumma: il "vado non vado" che costa il derby

Fabbricini: "Mancini, contratto in linea con FIGC senza forzature"

Di Francesco traballa ma Donadoni e Sousa non convincono la Roma

Processo al mercato di Monchi: dodici acquisti sopravvalutati per la Roma

Balata sulle seconde squadre: "Come Lega di B siamo contrari"

Clamorosa voce di mercato dalla Spagna, dalle frquenze di Cadena Ser. Il Real Madrid, in crisi di gol e risultati, avrebbe preso contatti per portare a gennaio nella capitale Zlatan Ibrahimovic dai Los Angeles Galaxy.

