Clasico blaugrana, Suarez fa il Messi: prima hattrick dal 2014

© foto di www.imagephotoagency.it

Barcellona nettamente superiore al Real Madrid, battuto 5-1 dai blaugrana. A segno per ben tre volte Luis Suarez che ha fatto il Messi della situazione segnando per la prima volta in un Clasico una tripletta dall'ultima volta che proprio la Pulce la segnò nel 2014. L'uruguaiano dunque non ha fatto rimpiangere Messi che dalla tribuna ha assistito allo spettacolo dei suoi compagni.