Clásico infinito: passerella o meno, Barça-Real può decidere la Liga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid non farà nessuna passerella, come confermato da Zidane in conferenza stampa, ma il Barcellona sogna comunque di festeggiare la vittoria del campionato dinanzi ai suoi acerrimi rivali. Il prossimo 6 maggio, nella sfida in programma al Camp Nou tra i blaugrana e i blancos, la Liga potrebbe infatti avere un nuovo padrone. Il Barça, d'altronde, si trova adesso a +11 punti in classifica sull'Atletico Madrid (79 contro 68) e, anche se i colchoneros dovessero vincere tutte e quattro le prossime partite, a Valverde basterebbe ottenere tre vittorie e un pareggio per essere aritmeticamente campione.

Questi, nel dettaglio, i prossimi quattro impegni in campionato di Barcellona e Atletico Madrid:

Barcellona-Valencia

Celta Vigo-Barcellona

Deportivo-Barcellona

Barcellona-Real Madrid

Atletico Madrid-Levante

Real Sociedad-Atletico Madrid

Atletico Madrid-Real Betis

Alavés-Atletico Madrid