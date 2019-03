© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex arbitro internazionale Mark Clattenburg ha parlato, tramie il Daily Mail, dell'utilizzo del VAR in Champions con partioclare riferimento al rigore per mani di Kimpembe che ha permesso al Manchester United di eliminare il PSG dalla Champions: "Parliamo chiaramente, l'arbitro Skomina ha applicato la normativa. Ma il PSG è furioso per questa decisione e io lo capisco. Per me non era rigore, Kimpembe non tocca il pallone volontariamente col braccio. In Premier non sarebbe mai stato fischiato rigore".