Clima tesissimo in casa PSG, secondo quanto riportato da Le Parisien. In particolare il brasiliano Neymar sarebbe uno dei giocatori maggiormente amareggiati con i compagni, soprattutto i giovani Alphonse Areola e Presnel Kimpembe. Il loro atteggiamento, a detta di Neymar, sarebbe cambiato in modo negativo nell'ultima stagione (dopo il successo al Mondiale), ma le sue ire non sarebbero finite lì. Anzi.

Dopo la gara col Montpellier infatti Julian Draxler si sarebbe rivolto al brasiliano con tono accusatorio, riprendendolo per l'eccessivo individualismo. Con lo stesso Neymar che avrebbe risposto "Chi sei tu per parlarmi così? Sai fare solo passaggi indietro...". A quel punto la discussione sarebbe degenerata e solo l'intervento del tecnico Tuchel e del ds Antero Henrique ha evitato che i due arrivassero alle mani.