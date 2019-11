© foto di Insidefoto/Image Sport

Philippe Clement, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions col Paris Saint-Germain, ha parlato così: "Se avessimo paura di perdere, saremmo rimasti a casa. Faremo tutto il possibile per rendere avvincente la partita. Non facciamo calcoli, cercheremo il massimo contro una delle migliori tre squadre d'Europa. Sono convinto che il PSG possa arrivare molto lontano in questa competizione. Secondo me è molto meglio persino del Real Madrid, fra noi e loro c'è una differenza enorme".