Club Brugge, infranto il record di spesa nel mercato interno per Rezaei

Infranto il record di spesa per il mercato interno belga: Kaveh Rezaei, punta iraniana, ha firmato per quattro stagioni con il Club Brugge. Attesa l'ufficialità, nelle casse del Charleroi 7 milioni di euro. E' la cifra più alta pagata per un calciatore nel campionato belga.