Club Brugge, Leko: "Monaco totalmente diverso ora che c'è Henry"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivan Leko, tecnico del Club Brugge, a 0 punti in Champions League, sfida il Monaco in una gara tra fanalini di coda. "E' difficile analizzarli, sono diversi ora che è arrivato Henry in panchina. Abbiamo studiato la loro gara del week-end, noi però vogliamo imporre il nostro gioco. Hanno grandi individualità ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità".