© foto di Alberto Fornasari

Vittoria roboante per il Cluj, prossimo avversario della Lazio in Europa League, contro il Voluntari. 5-0 il risultato finale maturato grazie alle reti di Itu, Hoban, Costache, Omrani e all'autorete di Achim. Grazie alla vittoria il Cluj sale momentaneamente in testa alla classifica dopo 9 giornate.