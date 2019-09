Cluj, Petrescu: "Giocato al massimo, il gol è arrivato al momento giusto"

Il Cluj vince all'esordio battendo la Lazio per 2-1, considerata la favorita del girone. Una vittoria di prestigio quella della squadra romena ma che non sorprende troppo Dan Petrescu, convinto della qualità dei propri uomini: "È stata una partita giocata alla massima intensità. Nel primo tempo la squadra ha sofferto un po', forse anche per il cambio di modulo, ma capisco i giocatori perché ci avevamo lavorato solo 3 giorni. Quello che è importante, però, nel calcio è l'atteggiamento, lo spirito e nel primo tempo non abbiamo avuto un buon atteggiamento, il goal segnato da Deac è arrivato al momento giusto per noi. Nella ripresa, poi, la squadra ha alzato il livello di gioco, Omrani ha fatto bene pur perdendo molti palloni, cosa che non dovrebbe succedere a questo livello; non sempre è concentrato, ecco perché non è partito titolare. Ci ho parlato, non si è allenato bene e gli ho spiegato che è per questo che è andato in panchina. Oggi ha risposto bene e sono contento per lui e per la squadra" sono state le sue parole riportate da Ziare.com