Cocu tenta Rooney: può tornare in UK da giocatore-allenatore del Derby

Secondo quanto riferito dal Telegraph, potrebbe esserci una clamorosa suggestione di mercato che coinvolge Wayne Rooney, il quale potrebbe tornare in Inghilterra, dopo essere recentemente approdato in MLS, al DC United. Philip Cocu, attuale manager del Derby County, gli proporrà un ruolo da giocatore-allenatore, così che possa affiancarlo in panchina.