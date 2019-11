Stan Collymore, ex attaccante inglese degli anni '90, ha commentato in modo decisamente critico la scelta di Tottenham di esonerare Mauricio Pochettino per puntare su José Mourinho: "Fantastico come qualcuno si sia bevuto il 'Mourinho vincente' senza alcun riguardo per chi lascia il club. Sbilanciato, fratturato, pagato in eccesso, senz'anima. Tutto ciò che gli Spurs hanno sempre cercato di evitare. Buona fortuna, amo gli Spurs ma il punto non è come arriva quest'uomo, ma come ti lascerà".

Amazing how some have bought into "Mourinho the winner" without any regard for how he leaves clubs.

Unbalanced, fractured, overspending,soulless.

Everything Spurs tried to avoid.

Good luck, I like Spurs a lot, but it's not how this man comes in, it's how he'll leave you. 🙌🏽

— Stan Collymore (@StanCollymore) November 20, 2019