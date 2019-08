Achim Beierlorzer, tecnico del Colonia, è intervenuto in sala stampa dopo il k.o. casalingo contro il Borussia Dortmund: "Siamo delusi, non abbiamo ottenuto ciò che avremmo meritato. Sono comunque soddisfatto della prestazione. L'infortunio di Cordoba è stato difficile da digerire per noi. Non ci siamo arresi contro uno dei club migliori in Germania, crediamo in ciò che facciamo. La formazione? Non è facile prendere decisioni, ma è anche importante avere alternative".