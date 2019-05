Colonia e Paderborn tornano in Bundesliga, Union Berlin allo spareggio

La Bundesliga può riaccogliere Colonia e Paderborn. Dopo 34 giornate nella serie B tedesca, infatti le due squadre sono state promosse nella massima serie. Il Colonia all'ultima gara ha impattato 1-1 in casa del Magdeburg mentre il Paderborn è stato battuto per 3-1 dal Dresda ma si assicura il secondo posto grazie ad una differenza reti migliore. Nonostante la vittoria per 3-0 invece l'Amburgo resta in Bundesliga 2 restando al quarto posto, mentre l'Union Berlino è riuscito a strappare un 2-2 sul campo del Bochum conquistando il terzo posto che vale lo spareggio con lo Stoccarda terzultimo in Bundesliga. Retrocesse Magdeburg e Duisburg, Ingolstadt allo spareggio.

VERDETTI BUNDESLIGA 2

PROMOSSE: Colonia e Paderborn

TERZO POSTO SPAREGGIO: Union Berlin

RETROCESSE: Magdeburg e Duisburg

SPAREGGIO TERZULTIMO POSTO: Ingolstadt