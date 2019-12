© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato dal magazine ufficiale del Bayern Monaco Kingsley Coman, attaccante ex Juventus oggi in forza ai bavaresi, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo futuro in Baviera: "Sono sicuro che rimarrò a lungo in questa società: la città è fantastica, il club è un fra i migliori al mondo e vinciamo. Ad eccezione del clima non cambierei niente. Io al Bayern sulle orme di Ribery? Sono sincero. Mi ci vedo per dodici anni in questa società proprio come ha fatto Franck".