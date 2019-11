© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come potrebbe giocare il Manchester United a gennaio? Con un paio di nuovi acquisti e soprattutto senza Paul Pogba. Il Sun ha provato a immaginare il probabile undici dei Red Devils dopo il mercato di riparazione. Spicca l'assenza del centrocampista francese, sostituito da Bruno Fernandes in mediana. E risaltano anche due grandi colpi offensivi: Gareth Bale ed Erling Braut Haaland. Un "probabile" undici abbastanza improbabile, ma secondo il tabloid l'arrivo (almeno) del gallese non è affatto da escludere. Sul resto, per esplicita ammissione degli autori, si viaggia invece un po' con la fantasia.

Il probabile undici del Manchester United dopo gennaio per il The Sun (4-3-3): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fernandes, Fred; Bale, Haaland, Rashford.