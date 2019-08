© foto di Imago/Image Sport

Si è conclusa da pochi istanti la prima frazione di gioco del Community Shield inglese, che sta sorridendo per ora al Manchester City. Gli uomini di Guardiola infatti conducono per 1-0 dopo i primi 45', grazie alla rete segnata da Sterling al minuto numero 12, dopo un intervento almeno rivedibile da parte del portiere Alisson. Pochi istanti prima però aveva lasciato il campo per infortunio Leroy Sané: l'attaccante rischia un serio infortunio, con all'apparenza il ginocchio destro lesionato.