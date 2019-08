© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sono appena conclusi i tempi regolamentari di Community Shield, e dopo novanta minuti non c'è ancora il nome della squadra vincitrice. Dopo un avvio faticoso, con il Manchester City che ha giocato decisamente meglio e concluso in vantaggio il primo tempo, nella ripresa è venuto fuori il Liverpool, che nonostante una discreta fatica nel creare situazioni offensive, ha trovato il pareggio grazie a Matip (in foto) su corner. E così saranno i calci di rigore a consegnare la squadra vincitrice.