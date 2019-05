Conceiçao su Casillas: "Il calcio è importante, ma la vita lo è di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È difficile tornare alla normalità e parlare di calcio giocato dopo quello che è successo mercoledì a Iker Casillas, colpito da un infarto durante l'allenamento del Porto. Sergio Conceiçao ha dedicato gran parte della sua conferenza stampa all'episodio: "La situazione si sta evolvendo in modo positivo. Va tutto bene, ci siamo preoccupati ma fortunatamente Iker sta bene e la squadra è con lui. Tornerà a giocare? Il calcio è parte della vita, ma la vita è più importante di qualsiasi altra cosa. Il gruppo era già unito e non c'è bisogno di episodi del genere per cementarlo. Sono situazioni che fanno parte della vita, ognuno ha sentito in modo particolare l'accaduto. Iker sa che può contare su chiunque in questo club. Andremo a trovarlo tutti insieme in ospedale".