Confederations Cup, tutto facile per la Germania: 3-1 al Camerun

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si chiude con una vittoria il girone della Germania che si è preso la testa del gruppo B battendo 3-1 il Camerun. Di Demirbay e Timo Werner (doppietta) le reti tedesche, Aboubakar ha accorciato le distanze al 79' ma non è bastato e la squadra di Low con questi tre punti sale in testa alla classifica e in questo modo evita il Portogallo e andrà a sfidare il Messico in semifinale.

GRUPPO B

Germania-Camerun 3-1

Cile-Australia 1-1

CLASSIFICA: Germania 7, Cile 5, Australia 2, Camerun 1.