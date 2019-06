Conferme dall'Inghilterra: accordo Tottenham-Lione per Ndombele

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

All'improvviso, il Tottenham torna ad attingere sul mercato.Sky Sports conferma quanto anticipato nelle scorse ore, circa l'accordo col Lione per il trasferimento di Tanguy Ndombelé per 73 milioni di euro. 22 anni, nazionale francese, nell'ultima stagione ha raccolto 49 presenze con l'OL in tutte le competizioni, segnando 3 reti. Pronto per lui un contratto quinquennale.