Conte-Chelsea, la battaglia legale va avanti in Tribunale

La battaglia legale tra il Chelsea e Antonio Conte è finita in Tribunale. Legato ai blues da un contratto in scadenza a giugno, il tecnico pugliese - esonerato la scorsa estate - ha chiesto il versamento dell'intero corrispettivo per l'ultima stagione.

Non è d'accordo il Chelsea, convinto che il comportamento dell'allenatore durante la stagione 2017/18, iniziata con l'sms a Diego Costa con cui gli comunicava di averlo messo fuori squadra, abbia invece portato ad alcune violazioni del contratto. Secondo il tabloid 'Times', ora toccherà all'Arbitrato degli Allenatori della Premier League esprimersi sulla vicenda, poi potrebbe essere il turno dell'Alta Corte.