Conte, il fratello: "Non sono arrivate chiamate dal Real Madrid"

© foto di Federico Gaetano

Daniele Conte, fratello e rappresentante di Antonio Conte, punzecchiato da 'Cadena Ser' s'è così espresso sulla possibilità che l'ex manager del Chelsea approdi sulla panchina del Real Madrid: "Antonio al momento è in vacanza, non ha ricevuto nessuna telefonata dal Real. Sicuramente possiamo dire che è un grandissimo club, ma per ora non ci sono stati contatti".