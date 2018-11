Conte non molla e rimanda il ritorno in panchina. E il Chelsea paga

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antonio Conte ieri ha dichiarato che non vuole prendere una squadra a campionato in corso e che preferisce arrivare alla prossima estate per iniziare con un nuovo progetto fin dalla preparazione. Dichiarazioni che non hanno fatto piacere al Chelsea, che dunque dovrà pagare per intero il suo stipendio da 11 milioni di sterline fino al termine di questo campionato sotto forma di risarcimento nel contenzioso tra le due parti nato in seguito all'esonero dell'ex ct. A riportarlo è il Daily Mirror.