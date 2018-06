Conte-Real Madrid, è stato Sergio Ramos a porre il veto sul suo arrivo

Dopo due anni dalla prima e unica volta il Frosinone torna in Serie A. Dopo la sconfitta 2-1 al Barbera di Palermo la formazione di Moreno Longo sul campo del “Benito Stirpe” supera i rosanero per 2-0 grazie ad una magia di Raffaele Maiello e al gol di Ciano a tempo scaduto. Al triplice...

É finita allo Stirpe... Il Frosinone torna in Serie A!

Bisceglie, sirene dalla B per Giron, l'ex ds: "È pronto per il salto"

Gianluca di Marzio: “ Il mercato non dorme mai...la raffica della notte”

Palmeri: "Ronaldo un animale. D.Costa come Vieri"

World Cup 2018: le gare in programma per oggi

Amichevoli squadre di club, le partite in programma

Nigeria, il ct Rohr: "Razzismo? Non ci saranno problemi"

Fiorentina: a luglio torneo in Germania con Duisburg, Athletic e Fulham

Le pagelle dell'Argentina - Messi, il rigore pesa. Agüero non tradisce

Le pagelle dell'Islanda - Halldorsson eroico. Finnbogason, gol e non solo

Paolo Rossi: "Messi in condizione, bravi gli islandesi. Male Di Maria"

Perù, Ricardo Gareca: "Ringrazio i tifosi per il supporto"

Sampdoria, il bentornato in Serie A dei blucerchiati al Frosinone

Interessante retroscena svelato dal quotidiano spagnolo El Pais in merito al mancato accordo tra Antonio Conte e il Real Madrid . Sergio Ramos, dopo un consulto con i giocatori spagnoli di proprietà del Chelsea, avrebbe infatti chiesto al presidente Perez di virare su un altro nome, un consiglio evidentemente accolto dal numero uno del club campione d'Europa che in settimana ha presentato Julen Lopetegui.

