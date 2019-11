© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Myron Boadu continua a impressionare in Olanda. L'attaccante dell'AZ Alkmaar, classe 2001, ha segnato anche stasera, mettendo la firma sul 3-0 della sua squadra sul campo dell'Utrecht. Per il talento, che ha esordito martedì scorso in Nazionale - con gol - nella sfida contro l'Estonia, è l'ottava rete consecutiva nelle ultime sei partite disputate tra campionato ed Europa League. E l'AZ vola: 24 gol segnati, 0 subiti.