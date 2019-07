Copa America, Argentina-Cile per il 3° posto: le form. ufficiali, Dybala titolare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alle 21 ora italiana andrà in scena la sfida per il 3° e il 4° posto di Copa America tra Argentina e Cile. Dopo aver cominciato sempre dalla panchina, Paulo Dybala partirà finalmente titolare al fianco di Leo Messi e Sergio Aguero nel tridente. 3-5-2 invece per il Cile che giocherà con Sanchez e Vargas in attacco.

ARGENTINA (4-3-3): Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Lo Celso; Lionel Messi, Sergio Agüero, Dybala.

CILE (3-5-2): Arias; Díaz, Medel, Jara; Isla, Beausejour, Pulgar,Aránguiz, Vidal; Sánchez, Vargas