Copa del Rey, al Betis non basta Joaquin: il Valencia rimonta, finisce 2-2

Beffa atroce per il Betis Siviglia, che si fa rimontare due gol dal Valencia nell'andata della semifinale della Copa del Rey, disputata in casa. La formazione andalusa era passata in vantaggio all'ultimo minuto della prima frazione con Loren, poi aveva raddoppiato grazie al gol olimpico dell'ex viola Joaquin, assegnato grazie al VAR. Il Valencia, però, ha reagito: Cheryshev accorcia le distanze al 70', Gameiro completa l'opera firmando il 2-2 definitivo al 92'.