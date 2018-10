Copa del Rey, Atlético di misura contro una squadra di quarta divisione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono disputate 4 partite valide per l'andata dei sedicesimi di finale di Copa del Rey. Vittoria di misura dell'Atlético Madrid contro il Sant Andreu, squadra di Tercera Division, l'equivalente della nostra Serie D. Decisamente male per i colchoneros che si fanno bastare una rete di Gelson Martins. Non meglio il Valencia, di misura contro una squadra di terza divisione.

EBRO-VALENCIA 1-2

LUGO-LEVANTE 1-1

LEGANES-RAYO VALLECANO 2-2

SANT ANDREU-ATLETICO MADRID 0-1