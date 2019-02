© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Trionfo Barcellona nel Clasico. I blaugrana staccano per la sesta volta consecutiva il biglietto per la semifinale di Copa del Rey e lo fanno al "Bernabeu" contro gli acerrimi nemici: 3-0 netto, maturato nella ripresa dopo un primo tempo a reti inviolate. Doppietta di Luis Suarez, col secondo gol su rigore. In mezzo un'autorete di Varane. La squadra di Ernesto Valverde conoscerà domani sera l'avversaria del 25 maggio a Siviglia nella sfida fra Valencia e Betis (andata 2-2).