Copa del Rey, che fatica per il Barcellona. I risultati di oggi

Il Barcellona risponde al Real Madrid, ma che fatica: i blaugrana vincono solo 1-0 in casa del Cultural Leonesa, formazione di Segunda División B, in pratica l'equivalente della nostra Serie C. Decisiva la rete di Lenglet, arrivata solo al 91'. Ecco tutti i risultati delle gare di oggi, valide per il turno di andata dei sedicesimi di finale.

Melilla-Real Madrid 0-4

Athletic Club-Huesca rinviata

Alaves-Girona 2-2

Cordoba-Getafe 1-2

Maiorca-Valladolid 1-2

Cultural Leonesa-Barcellona 0-1