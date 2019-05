© foto di Alterphotos/Image Sport

La Federazione spagnola ha scelto l'arbitro per la finale di Copa del Rey. Sarà Undiano Mallenco a dirigere la sfida tra Barcellona e Valencia, che mette in palio il trofeo sabato sera allo stadio Benito Villamarín di Siviglia. Per il direttore di gara, classe 1973, si tratta dell'ultima gara in carriera: il fischietto di Pamplona, dopo la partita in programma tra cinque giorni, appenderà il fischietto al chiodo. Di recente Mallenco ha arbitrato la sfida di Europa League tra Arsenal e Napoli, terminata 2-0 per i gunners all'Emirates Stadium.