© foto di J.M.Colomo

Sarà il Valencia ad affrontare il Barcellona nella finale di Copa del Rey in programma il 25 maggio prossimo allo stadio Benito Villamarín di Siviglia. Sfuma il sogno del Betis di giocare l'ultimo atto in casa: la squadra andalusa, dopo il 2-2 dell'andata, perde per 1-0 al Mestalla. Decisiva la rete di Rodrigo al minuto 56.