© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona travolge il Siviglia nel ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey. Dopo la sconfitta per 2-0 in Andalusia, i blaugrana si sono riscattati alla grande con un netto 6-1. A decidere l'incontro del Camp Nou due reti di Coutinho (rig. 13' e 53') e una di Rakitic (31'), Sergi Roberto (54'), Suarez (89') e Messi (92'). Di Arana (67'), invece, il gol della bandiera biancorossa. In panchina per tutto l'incontro sia Boateng che Rog.