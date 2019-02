Copa del Rey, Malcom riprende il Real: 1-1 nell'andata al Camp Nou

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto rimandato al ritorno al Santiago Bernabeu. Barcellona e Real Madrid pareggiano nella semifinale d'andata della Copa del Rey: la squadra di Solari passa in vantaggio dopo appena sei minuti con Lucas Vazquez, ben assistito da Benzema, ma i catalani riescono a impattare nella ripresa grazie all'ex obiettivo della Roma, Malcom. Solo mezzora per Messi, entrato nella ripresa al posto di Coutinho, così come per Bale, subentrato a Vinicius.