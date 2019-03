© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È l'anno dell'esplosione per Robert Skov, esterno d'attacco del Copenaghen. Il ventiduenne danese, un maestro nei calci di punizione, è inseguito da Fiorentina e Sampdoria, in Italia, ma sul suo profilo c'è anche il Tottenham, decisamente più sbrigativo. Gli Spurs sarebbero in pole position per il cartellino del giocatore che, in Premier, piace anche a Watford, West Ham e Wolverhampton.