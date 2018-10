Copenhagen, Ankersen: "Rispettati in Europa, sanno il nostro valore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Peter Ankersen, giocatore del Copenhagen e accostato recentemente al Torino in sede di mercato, ha parlato al sito ufficiale del club danese dell'impegno contro lo Slavia Praga. "Sono forti, hanno battuto il Bordeaux e sono stati sfortunati con lo Zenit. Però se facciamo bene come fatto di recente, se avremo il pubblico con npoi come sempre, getteremo le basi per fare risultato. Siamo all'altezza, in Europa abbiamo qualità e tutti ci rispettano in Europa".