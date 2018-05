Coppa di Francia, l'apertura de L'Equipe: "Tutti vincitori"

ESCLUSIVA TMW - Grippo: “Merkel può tornare in Italia, avviati i contatti”

“Merkel e il ritorno in Italia? Abbiamo aperto il dialogo con alcune squadre. Si tratta di un giocatore importante che in Austria ha trovato continuità. La sua priorità è il calcio italiano, lavoriamo quindi in funzione di questo”. Così a TuttoMercatoWeb l’intermediario Luca Grippo,...