Tutto facile per l'Olympique Lione, che nell'ultima partita in programma oggi nel tabellone della Coppa di Francia annienta senza neanche faticare troppo il piccolo Bourg en Bresse, travolto a domicilio sotto sette gol. Al triplice fischio è 0-7, con in evidenza la prestazione dell'attaccante Moussa Dembele, autore di una doppietta: ha siglato le prime due reti del match, quelle del primo tempo. Nella ripresa poi sono arrivate le altre cinque.

Bourg-en-Bresse - Lione 0-7

17' e 41' Dembele; 47' Terrier; 55' Cornet; 82' Caqueret; 89' Aouar; 90' Cherki