Coppa di Francia, Monaco e Strasburgo superano il 4° turno

Keita Baldé trascina il Monaco in Coppa di Francia. Una doppietta dell'ex Inter e Lazio, con tanto di rete decisiva all'ultimissimo minuto utile, permette ai monegaschi di battere il Reims al quarto turno e volare ai sedicesimi di finale. Vince anche lo Strasburgo sul campo de Le Portel. Mentre le altre due gare in programma alle 15 sono ancora in corso, ai supplementari. Ecco risultati e marcatori.

Le Portel-Straburgo 1-4 - 3' Corgnet (S), 35' Bultel (L), 60', 64' Zohi (S), 86' Lebeau (S)

Monaco-Reims 2-1 - 61', 95' Keita (M), 69' Munetsi (R)

Il programma del 4° turno:

Oggi ore 15:

Stade Briochin-Gonfreville (in corso, ai supplementari)

Tours-Nimes (in corso, ai supplementari)

Oggi ore 18:

Angouleme-Challans

ASM Belfort-Montceau

Athletico M.-Rodez

Red Star-Chambly

Rennes-Amines (diretta Sportitalia)

Sable-Pau

Saint-Pryve-Tolosa

Oggi ore 20:55

Bourg Peronnas-Olympique Lione

Domani ore 14:15

Bastia Borgo-Saint-Étienne

Lorient-Stade Brestois 29

Raon-Lille

Reims Saint-Anne-Montpellier

Trélissac-Olympique Marsiglia

Domani ore 17:15

Dieppe-Angers SCO

Entente-Epinal

Grande Synthe-Nancy

Hombourg-Haut-Prix les Mezieres

Limonest-Le Puy

Nizza-Fréjus Saint-Raphaël

Valenciennes-Dijon

Domani ore 20:55

Linas Montlhery-Paris Saint-Germain

Lunedì ore 20:55

De Rouen-Metz