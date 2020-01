© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Termina con una goleada l'unica sfida in programma nella serata della Coppa di Francia. Scendeva in campo il Paris Saint-Germain, contro il piccolo Linas-Montlhery. Facile pensare ad una partita senza storia, e infatti così è stata: sei i gol messi a segno dai parigini, con doppiette per Cavani e Sanabria.

Linas-Montlhery - PSG 0-6

30' Aouchiche, 41' e 60' Cavani, 63' e 69' Sarabia, 87' Choupo-Moting