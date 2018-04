Coppa di Lega, il PSG non sbaglia: tris al Monaco e primo trofeo vinto

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint Germain non sbaglia e si porta a casa il primo trofeo della stagione. La squadra francese infatti ha battuto 3-0 il Monaco in finale di Coppa di Lega grazie alla doppietta di Cavani e alla rete di Angel Di Maria. Niente da fare per il Monaco che ha fatto poco contro questo PSG ed Emery prova a consolarsi dopo l'uscita dalla Champions.